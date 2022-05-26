Kartal'a Sörloth olmazsa Buksa var! /26.05.2022

Sezonu tüm kulvarlarda beklentilerin altında bitiren Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Valerien Ismaelin raporu doğrultusunda kuvvetli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlı ekip hücum hattının en uç bölgesine kule santrfor arıyor. Alexander Sörloth ile istediği ücretleri bulamayan Kartal, yönünü Adam Buksaya çevirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Buksayı yorumladı. Özcan, Polonyadan son dönemde iyi forvetler çıkıyor. Lewandowski ve Piatek gibi. Ayrıca Amerikadan ülkemize transferler başladı. Larin ve Rossi gibi. Amerika Ligini küçümsememek lazım. Valerien Ismaelin raporu çok önemli. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi