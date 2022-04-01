Kartal'da antrenman süreleri düştü! /01.04.2022

Süper Ligin 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspora konuk olacak. Zorlu müsabaka öncesinde Beşiktaş, milli arada Valerien Ismaeli takımın başına getirmişti. Fransız çalıştırıcının yaptırdığı antrenmanlar ise merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Ismaelin antrenmanları hakkındaki o detayı verdi. Şahinoğlu, Beşiktaşta yapılan antrenmanlar genelde 1.5 saat sürüyordu. Futbolcular Valerien Ismael ile 1 saat antrenman yapıyorlar ve bu onlara yetiyor. Hoca adeta futbolcuların pestilini çıkartıyor. Yoğun bir idman temposu ile çalışıyorlar. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi