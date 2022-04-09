Kartal'da Cenk gerçeği! "Babası ile görüştüm" /09.04.2022

Sezon başından bu yana girdiği pozisyonları gole çevirmede sıkıntı yaşayan Beşiktaşta gözler eksi golcüsü Cenk Tosunda. Başkan Ahmet Nur Çebinin Cenki tekrar kulübe getirmek istediği uzun zamandır biliniyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan ise o gerçeği açıkladı. Alpaslan, Cenkin babası ile görüştüm. Cenk ile para konusu konuşulmadı. Almanyadan, Suudi Arabistandan, Belçikadan ve Fransadan teklif var. Her teklife açıklar ama Cenk, Beşiktaşa gelmek istiyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi