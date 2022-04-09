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7/24 Dinle A Spor Kartal'da Cenk gerçeği! "Babası ile görüştüm" /09.04.2022
Kartal'da Cenk gerçeği! "Babası ile görüştüm" /09.04.2022

Kartal'da Cenk gerçeği! "Babası ile görüştüm" /09.04.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kartal'da Cenk gerçeği! "Babası ile görüştüm" /09.04.2022

A Spor 01:29
02

G.Saray'daki flaş gerçeği açıkladı! "Burak Elmas'la konuştum ve..." /03.04.2022

A Spor 01:56
03

Dikkat çeken Valerien yorumu: Herkesi memnun etti /04.04.2022

A Spor 00:43
04

Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Aldığınızda oynatacak mısınız? /30.03.2022

A Spor 00:49
05

"Ismael'in takıma en büyük katkısı..." /06.04.2022

A Spor 00:42
06

G.Saraya'da yeni başkan kim olacak? /05.04.2022

A Spor 00:42
07

G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi flaş yorum! /09.04.2022

A Spor 01:22
08

Derbide gözler Kerem'de! Oynama şansı... /08.04.2022

A Spor 00:42
09

Derbi öncesi Kerem sözleri: Galatasaray'ın hücum anlamında... /07.04.2022

A Spor 00:56
10

Flaş Ismael sözleri! "Sorduğum 10 kişinin 8'i..." /24.03.2022

A Spor 02:14
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