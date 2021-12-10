Kartal'da Farke sesleri! "Guardiola ve Klopp onun için..." /10.12.2021

Beşiktaşta Sergen Yalçının görevine son verildi. Teknik Direktörlük koltuğuna genç, modern futbol anlayışına sahip olan ve iyi bir hücumcu arayan siyah beyazlı ekipte gözler Alman Teknik Direktör Daniel Farkeye çevrildi. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Daniel Farkeyi değerlendirdi. Özkök, Daniel Farke için Guardiola ve Kloppun övgüleri var. Guardiola normalde Manchester Citynin maçlarından başka maçları izlemediğini ama Farkenin yaptıklarını merak ettiği için Norwich Citynin maçlarını izlediğini söylemişti. Jurgen Klopp ise Daniel Farke ile zaten iyi arkadaş. Alman olması ve iyi bir eğitim almış olması, kendisini ön plana çıkartıyor. Eğer gelirse, kendisine zaman tanınmalı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi