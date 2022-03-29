Kartal'da Ismael etkisi! /29.03.2022

Beşiktaşta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael sistemi değiştirmek istiyor. Fransız çalıştırıcı ilk olarak 3lü savunma sistemine geçirmek istiyor. 46 yaşındaki teknik direktör antrenmana taktik tahtası ile indi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu sebebini açıkladı. Şahinoğlu, Taktik tahtası ilk kez sahaya indi. Sil baştan bir sistem olacak Beşitkaşta ve bundan dolayı şimdiden geliştirmeye başladı. Antrenman sahalarında olan görüntü izci kamplarında olan görüntüler gibiydi. Valerien Ismael orada 3lü savunma sistemi, yeni orta saha düzeni ve oyun şablonunu anlattı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi