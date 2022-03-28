Kartal'da kabuk değişimi! /28.03.2022

Beşiktaşta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael, Kartalda kabuk değişimi başladı. Fransız çalıştırıcı siyah beyazlı ekipte 3-4-3 sistemini deneyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaştaki son detayları aktardı. Dikme, Valerien Ismael 3-4-3 sistemini kullanacak. Yardımcı antrenörlerine bu sistemi takıma adapte etmeleri için talimat verdi. Özellikle sol ve sağ tarafta Rıdvan Yılmaz ile Rosierin görev almasını bekliyoruz. Ayrıca Larine uzun zamandır yeni sözleşme teklifi yapılmıyor. Vida ile de yolların ayrılmasını bekliyoruz. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi