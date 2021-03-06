Kartal'da o üç isme büyük övgü! "Takımdaki kahramanlar..." /06.03.2021

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, Beşiktaşta en çok top kaybeden Caner Erkinin o bölgeden gitmesi ve yerine Rıdvan ve NSakala gibi ayağında daha fazla top tutabilen ikilinin gelmesi takıma büyük katkı gösterdi. Ayrıca Beşiktaşta kaleciler büyük güven verdi. Sadece Ersin Destanoğlu kalesinde 10 maçta gol görmedi. Bu yüzden Beşiktaşta Aboubakar, Larin kadar kahramanlar içine Welinton, Rıdvan ve Ersini de ekleyebilirz dedi. BJK spor haberleri