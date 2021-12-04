Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..." /04.12.2021

Beşiktaş, Süper Ligin 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-1lik skorla berabere kaldı. Yıldız isimlerin yine bekleneni veremeyen Kara Kartalda ön plana çıkan oyuncu Can Bozdoğan oldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu genç oyuncu hakkında konuştu. Şahinoğlu, Haftalardır Canın ilk 11de oynaması gerektiğni söylüyorum. Bu yaşta her şeyini ortaya koyarak oynuyor. Ne Alex Teixeira, ne de Salih Uçan, hiçbirisi Canın orta sahada kazandırdığı tempoyu kazandıramadı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi