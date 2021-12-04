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7/24 Dinle ASpor Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..." /04.12.2021
Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..." /04.12.2021

Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..." /04.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..." /04.12.2021

ASpor 01:02
02

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

ASpor 01:29
03

"G.Saray'ın bu oyunu lige göre değil" /27.11.2021

ASpor 01:27
04

Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler /02.12.2021

ASpor 01:33
05

Flaş Mesut Özil sözleri! "Performans yaşı geçti" /30.11.2021

ASpor 00:57
06

Olay yorum! "Fatih Terim lige havlu atmış" /29.11.2021

ASpor 02:27
07

Yalçın ile yollar ayrılıyor mu? "Hocayı tüketen şey..." /28.11.2021

ASpor 01:13
08

Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." /22.11.2021

ASpor 00:52
09

Pereira'yı böyle eleştirdi! "Neden bunu yaptın?" /26.11.2021

ASpor 01:08
10

G.Saray'ın şampiyonluk şansı var mı? Canlı yayında yorumladı /23.11.2021

ASpor 01:13

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