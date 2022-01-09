Kartal'da sistem değişikliği! İki isim ön planda /09.01.2022

Süper Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaşta sakatlıklar ve hastalıklar baş gösteriyor. 11 oyuncusundan yoksun Kara Kartal sistem değişikliğine gidiyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, sistem hakkında bilgi verdi. Şahinoğlu, Uzun yıllardır Beşiktaşta 3lü savunma görmedik. Sergen Yalçının klasik 4-1-4-1 sistemi vardı ve Önder Karaveli de bu sisteme devam ediyordu. Sergen hoca öncesinde de 4lü savunma oynanıyordu. İlk kez 3lü savunma göreceğiz. Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier bu maçta öne çıkacak isimler. İleri çıkışlar ve geri gelişler çok önemli bu iki oyuncu için. Bu sistemle Beşiktaş iyi bir sonuç alacakmış gibi duruyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi