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7/24 Dinle ASpor Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi /14.08.2021
ASpor

Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi /14.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişmeyi açıkladı. Şahinoğlu, "Beşiktaş yöneticileriyle yaptığım görüşmede David Luiz'in gündemlerinde olmadıklarını söylediler. Diego Godin'in de maliyetleri sebebiyle olmayacağını düşünüyorum. Siyah beyazlılar, bir oyuncu için sansını deneyecek. O isim de; Jerome Boateng. Boateng, Bayern Münih'ten ayrıldı ve boşta." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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