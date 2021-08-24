Kartal'dan sol bek hamlesi! Yalçın'dan onay geldi /24.08.2021

ASpor

Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın durumunu bekliyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelilşmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme değerlendirdi. Dikme, "Beşiktaş Yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir." dedi. (BJK spor haberelri)