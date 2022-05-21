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7/24 Dinle A Spor Kartal'dan teşekkür mesajı! "Hayırlısı olsun" /21.05.2022
Kartal'dan teşekkür mesajı! "Hayırlısı olsun" /21.05.2022

Kartal'dan teşekkür mesajı! "Hayırlısı olsun" /21.05.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kartal'dan teşekkür mesajı! "Hayırlısı olsun" /21.05.2022

A Spor 02:54
02

Trabzonspor'da yaprak dökümü! /19.05.2022

A Spor 00:43
03

Fırtına'dan genç oyuncu planı! "1-2 isim haricinde..." /15.05.2022

A Spor 00:44
04

Jesus İstanbul'a geliyor! /20.05.2022

A Spor 01:17
05

Şok G.Saray yorumu! "O paralar nereye gitti?" /17.05.2022

A Spor 01:19
06

Nevzat Dindar: Marcao, Nelsson ve Kerem’e resmi teklif... /16.05.2022

A Spor 02:41
07

"Burak Elmas genç başkan adaylarının önünü kesti!" /18.05.2022

A Spor 02:11
08

Canlı yayında açıkladı! "G.Saray'ın en önemli sorunu..." /14.05.2022

A Spor 00:33
09

Terim ve Torrent'e sert eleştiri! "Krizi yönetemediler" /21.05.2022

A Spor 02:02
10

Başkan kim olacak? Elmas, Özbek ve Aysal... /11.05.2022

A Spor 02:09
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