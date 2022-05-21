Kartal'dan teşekkür mesajı! "Hayırlısı olsun" /21.05.2022

Süper Ligin 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyasporun konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip sezonun son maçında rakibini 5-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden sonra teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, Öncelikle bize Samandırada hizmet eden görevliler, oyunculara, yönetime ve taraftarımıza teşekkür ederim. Benim bütün hayalim camiayı birleştirmek. Ne söylediysem gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Taraftarları asla unutmayacağım. Fenerbahçem için hayırlısı olsun. Başkanımızla görüşmemiz olacak. Raporları kendisine sunacağım. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi