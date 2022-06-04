Kartal'dan transfer harekatı! /04.06.2022

Beşiktaşta transfer harekatı sürüyor. Valerien Ismael ile yeni bir oyun anlayışına gider Beşiktaş, üçlü savunma ile oyunu geriden kurmayı düşünüyor. Sol stoper bölgesine yerli bir isim arayan siyah beyazlı ekip, Cenk Özkaçarı gözüne kestirdi. Detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu verdi. Şahinoğlu, Yerli sol stoper bulmak çok zor. Abdülkerim Bardakçı olmazsa 2 yerli stoper daha var listede. Cenk Özkaçar olabilir. Belçikada düzenli olarak forma giydi ama Olympique Lyon performansından ötürü beklentiyi arttırdı. Zor bir transfer olabilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi