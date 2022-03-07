Kartal'ı bekleyen tehlike! Derbi öncesi... /07.03.2022

Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehiri konuk edecek. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak zorlu mücadele öncesinde Kartalı bekleyen bir tehlike var. A Spor muhabiri Sercan Dikme o sorunu açıkladı. Dikme, Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaşta Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton ve Oğuzhan Özyakup sarı kart sınırında bulunuyorlar. Bu isimlerin sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezalı olacaklarını hatırlatalım. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi