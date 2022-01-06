Kartal'ın Süper Kupa'da etkisiz isimleri! "Ghezzal'ın yokluğu..." /06.01.2022

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Katarın Ahmed Bin Ali Stadyumunda oynanan maçta Beşiktaşlı Atibanın hem Antalyaspor hem de kendi filelerine attığı gollerle mücadele uzatmaya gitti. Uzatma sürelerinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti ve Beşiktaş penaltılarda rakibini yenerek kupanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman bazı isimleri eleştirdi. Karaman, Batshuayi geride kaldı. Larin geçen sezonu aratıyor. Kontrat yenileme süreci de etkilemiş olabilir. Sahanın en etkisiz ikilisiydi. Ghezzalın da yokluğu bu iki ismi etkilemiş olabilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi