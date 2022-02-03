Kartal'ın yeni hocası Hollanda'dan! İlk görüşme gerçekleşti /03.02.2022

Beşiktaşta Sergen Yalçının istifasından sonra yerine getirilen Önder Karaveli sezon sonuna kadar takımın başında kalacak. Yaz transfer döneminde yeni bir hoca arayışına gireceği bilinen Beşiktaşın Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letschi getireceği düşünülüyor. Detayları A Spor yorumcusu Özgür Sancar aktardı. Sancar, Beşiktaşın üzerinde durduğu Teknik Direktör Thomas Letsch. Önceki takımlarda çok başarılı olmasa da Vitessede iyi işler yapıyor. Şenol Güneş olmayacak. Ceyhun Kazancı da o isimle görüştü. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi