Kartal'ın yeni sisteminde flaş detay! /31.03.2022

Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Süper Ligin 31. haftasında oynanacak zorlu maçta 3Lü savunma ile çıkması beklenen Fransız çalıştırıcının sağ ve sol beklerde Valentin Rosier ile Rıdvan Yılmaza şans vermesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan son durumu aktardı. Özcan, Beşiktaşta Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Neciptan stoper çıkar mı? Emin değilim ama 3-4-3 için ideal 2 kanat var. Rıdvan ve Rosierin ben hiç sırıtmayacağını düşünüyorum. Sadece 1 tane stoper transferi yetecektir. Merkezi de Gedson Fernandes ile Josef de Souza çok iyi doldurur. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi