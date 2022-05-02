Kartal'la devam edilecek mi? "Öyle bir damga vurdu ki..." /02.05.2022

Spor Toto Süper Ligin 35. haftasında sahasında Gaziantep FKyı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-2lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte çıktığı son 11 maçtan 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak büyük bir seri oluşturdu. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Fenerbahçenin teknik direktörü İsmail Kartalın kalıp kalmaması durumunu değerlendirdi. Kelleci, Ben devam edilmeli tarafındayım. Fenerbahçenin eksikliklerini konuşurken, İsmail Kartal öyle bir damga vurdu ki eksiklikleri hiç hissettirmedi. Yönetim açısından bakarsak çok kolay bir karar değil. Sürekli eleştirilen bir takım alıp, ligin en formda takımı haline getiriyorsunuz. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi