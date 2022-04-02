Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi Kanarya'nın 11'i... /02.04.2022

Kayserispor Fenerbahçe CANLI İZLE | Süper Ligin 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserisporun konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takım ligi ikinci sırada bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almanın peşinde. Kayserispor ise ligi orta sıralarda bitirmeye çalışıyor. Kanarya sahada Altay, Novak, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11i ile çıkacak. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 16:00da Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...