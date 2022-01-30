Kazancı'dan teknik direktör açıklaması! /30.01.2022

Süper Lige verilen arayı Antalyada kampta geçiren Beşiktaşta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Önder Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi. Kazancı, Sergen Hocanın ayrıldığı dönemde tüm isimleri Önder Hocayla paylaşıp, kariyerlerini, geçmişlerini, şu an yaptıklarını paylaşıp yorumlarını alıyordum. Önder Hocanın bilgisi haricinde olacak bir şekilde süreci götürmemiz mümkün değil. Kendisinin rolü kritik. Şu an görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan bazı isimler vardı. Örnek bir tanesi, Daniel Farke. İsmi de geçmişti. Rusyaya gitti. Liste eksildi, çoğaldı. Bir hamle anlamında hepsi durdu. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi