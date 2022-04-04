Kerem derbiye yetişecek mi? /04.04.2022

Süper Ligin 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçenin konuğu olacak. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı ekibin gözü kulağı yıldız ismi Kerem Aktürkoğlunda. Genç oyuncu 31. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Keremin son durumunu aktardı. Kaplan, Keremin MRı çekilecek. Sağ kasığında ağrı hissettiği için Karagümrük maçında oyundan çıkmıştı. Ancak sorun gözükmüyor. Taylanın da sakatlığı vardı. İki oyuncu da büyük bir sürpriz olmazsa derbide forma giyecekler. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi