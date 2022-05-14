Kerem Lyon'a gidecek mi? Teklif... /14.05.2022

Transfer dönemi yaklaşırken Galatasarayda sezonun yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğluna teklifler artıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, ön planda görünen isim için konuştu. Özcan, Olympique Lyonun 7 milyon euroluk teklifi kabul edilse camiada infial yaratır. Lyon Bruno Cheyrou scout şefi olan Bruno Cheyrouyu Beşiktaş maçına göndermişti. Barcelona maçını izlemeye gerek kalmadan pozitif düşüncelerle Fransaya dönmüştü. Ancak teklif 10 milyon euronun altında kaldı. Bu kadar kötü geçen bir sezonda da bu fiyatlar gelmeyebilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi