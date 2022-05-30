Kerem'e: Gemiyi terk etmeyeceksin! /30.05.2022

Galatasaray forması ile harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu sergilediği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yıldız oyuncu bu yaz transfer sezonunda takımdan ayrılabilir. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan genç isim hakkında konuştu. Akcan, Önümüzdeki sene belirsizlik içerdiği için Kerem yurt dışına gitmeyi düşünmeye başladı açıklaması ona yakışmaz. İyi Galatasaraylıyım diyorsan gemiyi terk etmeyeceksin. Yeri gelecek gemiyi sen limana yanaştıracaksın. Galatasaray camiası bunları unutmaz. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi