Kerem'e Shevchenko benzetmesi! "Barcelona'ya goller atsa..." /26.02.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde temsilcimiz Galatasarayın rakibi İspanyol debi Barcelona oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, eşleşmenin Kerem Aktürkoğlu hakkındaki önemini açıkladı. Özcan, Çocukluğumda Andriy Shevchenko, Dinamo Kiev formasıyla Barcelonaya goller attı ve Milana transfer oldu. Keşke Kerem goller atsa ve transfer yapsa. Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ligde attığı goller sayesinde Evertona 22 milyon euroya gitmedi. Benficaya attığı gol ve sonraki sezon gösterdiği Şampiyonlar Ligi performansı ile gitti. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi