Kim ve Szalai'yi o sözlerle eleştirdi! "Elini kaldıracağına..." /20.01.2022

Kötü gidişatına dur diyen Fenerbahçe, Süper Ligin 22. haftasında Altayı evinde 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman sarı lacivertli ekibin savunmasını değerlendirdi. Karaman, Kim Min Jaenin oyuncuyu kaçırması burada gole sebebiyet verdi. Fenerbahçede savunma problemleri devam ediyor. Savunmadaki oyuncular arası boşluk her hafta daha da açılıyor. Kim Min Jae biraz dağıldı. Szalaide de performans sorunu var. Ofsayt diye elini kaldıracağına pozisyonu takip etse golü önleyebilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi