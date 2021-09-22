"Kimse Milli Takım hocasına saçmaladı diyemez" /22.09.2021

ASpor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra Sergen Yalçın, kendisine sarf ettiği sözlerden sonra Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları değerlendiren A Spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Taner Karaman "Kuntz'un açıklamaları Sergen Yalçın'ı küçük düşürmüyor. Milli Takım teknik direktörüne 'saçmaladı' ifadesini kabul etmiyorum. Kuntz burada Sergen Yalçın'ı yüceltti." yorumlarında bulundular. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)