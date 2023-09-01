Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spora özel açıklamalarda bulundu. Konferans Ligi eşleşmelerini değerlendiren Kocadağ, Geçen sene bu kupada final oynamış takımlar, bizden iyi takımlar değil. Maçlarda sıkıntı yaşamazsak, şansımız yaver giderse ve kalitemizi ortaya koyabilirsek final oynamak çok zor olmayacaktır. Finalin oynanacağı yer de manidar. Yunanistanda Ayasofya Stadyumunda oynanacak. Orada bir Türk takımı olması çok iyi olur. Ben Fenerbahçeye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe ile final oynayabiliriz dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri BJK spor haberi