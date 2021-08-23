Kolasinac'ı böyle değerlendirdi! "Her konuda anlaşıldı ama..." /23.08.2021

ASpor

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sead Kolasinac'la her konuda anlaştı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertlilerin bu hamlesini değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'yle Kolasinac arasındaki anlaşma uzun süre önce sağlandı. Bütün problem, Kolasinac'ın ücretinin nasıl ödeneceğine dairdi. Yani Fenerbahçe ile Arsenal arasındaki oyuncunun maaşının yüzdeleriydi. Takımlar da bu konuda büyük ölçüde anlaştı. Umarım Fenerbahçe bir son dakika pürüzüyle Kolasinac'tan mahrum kalmaz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)