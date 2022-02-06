Kritik Pulgar detayı! "Bütün dengeleri bozabilir" /06.02.2022

Süper Ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray devre arasında takıma 4 takviye yaptı. Özellikle defansif orta saha eksikliğini gidermek isteyen sarı kırmızılı ekip Fiorentinadan Erick Pulgarı sezon sonuna kadar kiraladı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Pulgar hakkında o detayı açıkladı. Uluç, Bütün dengeleri bozabilir. İyi bir Pulgar, Galatasaraya sınıf atlatır. Kötü bir Pulgar bütün transferleri boşa çıkartır. Galatasarayın gol yeme veya gol atma sorunu yok. Galatasaray topu doğru şekilde tutma ve hücum organizasyonlarını destekleme anlamında problem yaşıyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi