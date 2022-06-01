Kupa canavarı F.Bahçe'de! "Zor camiaya geldi" /01.06.2022

Fenerbahçe uzun zamandır ilgilendiği Jorge Jesusu gece saatlerinde İstanbula getirdi. Portekizli çalıştırıcı Lizbon kentinden hareket ederek Sabiha Gökçen Havaalanına ulaştı. Oradan özel helikopter ile kalacağı otele götürüldü. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, kariyerli hocanın gelişini bu sözlerle yorumladı. Aktan, Ben Jesustan ümitliyim ama şunu biliyordur. Avrupanın en zor camiasına geldi. Sevinci doruklarda yaşayan ve üzdüğünü de herkesi yerle bir eden bir taraftar gücü var. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi