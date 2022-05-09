Larin ve Batshuayi'ye güle güle! /09.05.2022

Beşiktaşta forvet sıkıntısı sezon başından beri devam ediyor. Siyah beyazlı ekip ile çıktığı 31 maçta 14 gol atan Michy Batshuayi kaçırdığı pozisyonlarla tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun çok uzağında kalan Cyle Larin ise 27 maçta 6 gol attı. Fenerbahçe derbisinden sonra basın toplantısı düzenleyen Valerien Ismael Gol atacak bir forvet lazım demişti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç bu detaya değindi. Domaç, Bu cümlenin anlamı Larin ve Batshuayiye güle güle. Bu cümleden sonra iş bitmiştir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi