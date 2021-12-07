Lazio maçında Mohamed'i izleyecekler! Resmi teklif ve transfer... /07.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Lazioya konuk olacak. Sarı-kırmızılıların liderlik için sahaya çıkacağı maç öncesi flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Atalantanın kulüp yetkilisinin Lazio-Galatasaray maçında Mostafa Mohamedi izleyeceğini ve sözlü teklifin resmi teklife dönüşebileceğini belirtti. Çorlu, Atalantanın çok ciddi şekilde Mohamedle ilgilendiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde Galatasaray önce Mohamedin bonservisini alacak sonra satacak bir model uygulayabilir. G.Saray bir dönem almayı bile düşünmüyordu ama 4 milyon Dolar opsiyonu kullanıp 8-10 milyon Euro bedelle satabilir. şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri GS spor haberi