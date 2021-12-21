Löw F.Bahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor" /21.12.2021

Sezon başında takımı Vitor Pereiraya emanet eden Fenerbahçe, Süper Ligde 17. hafta sonunda Portekizli teknik adamın görevine son verdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken gündeme Joachim Löw ismi geldi. Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök bu ihtimali değerlendirdi. Özkök, Şu an Alman basınında bir haber yok. Benim bildiğim kadarıyla Löw, bir kulüp takımı çalıştırmayı düşünüyor ama yeni sezon başlangıcında bunu planlıyor. Hayalinde İspanya ya da İngiltereden takım çalıştırmak var. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi