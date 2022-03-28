Löw'deki pürüz ortaya çıktı! /28.03.2022

Fenerbahçede teknik direktör arayışı devam ediyor. İsmail Kartal ile çıkışa geçen sarı lacivertli yönetim gelecek sezon Alman Teknik Direktör Joachim Löwü takımın başına getirmek istiyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Löw konusundaki pürüzü anlattı. Domaç, Fenerbahçe Löwü istiyor ama ekibine ve transferler için para istiyor. Kolay bütçe de değil. Pazarlıklar sürüyor. İstenen bütçe 50-60 milyon euroydu ama şu anda 30-40 bandına indi. Ancak hala zor bir bütçe. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi