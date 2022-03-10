Löw'ün beklediği haber! "2-3 oyuncu..." /10.03.2022

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Joachim Löwü oturtmakta kararlı. Yönetim kurulundan bazı isimler Başkan Ali Koç ile beraber geçtiğimiz günlerde İngiltereye Löw ile görüşmeye gitmişlerdi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Alman hocanın kafasındaki takımları açıkladı. Alpaslan, Löwün beklentisi İspanya. Oradan teklif bekliyor ama iyi hocalar var. Bayern Münih ve Borussia Dortmunddan da bir adım gelmeyebilir. Bundan sonra geriye ülkemiz kalıyor. Türkiyede de elit takımlarımızdan Fenerbahçe ön planda. Löwün Fenerbahçeye gelmesi demek Almanyadan 2-3 kaliteli oyuncunun da peşinden gelmesi demek. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi