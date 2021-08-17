Lucas Fernando A Spor'a konuştu! /17.08.2021

ASpor

Michy Batshuayi'yle görüşmelere başlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların bu bölge için Lucas Fernando Martins'i istediği yönündeki iddialara oyuncunun kendisi yanıt verdi. A Spor'a özel olarak konuşan Brezilyalı yıldız, "Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)