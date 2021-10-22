Maç sonrası çarpıcı yorum! "Hücumda büyük eksiklikler var" /22.10.2021

ASpor

Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Sabah Sporu programında değerlendirdi. Özkök, "Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarda iki yüzü var: Biri çok güzel savunma yapan ve güven veren bir savunma. İkincisiyse Galatasaray'ın hücum yönünde çok büyük eksiklikleri var. Özellikle bitirici paslarda bir sorun var, anahtar paslar bir türlü atılamıyor. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle pas sorunu ortadan kalktı. Savunma kurgusunda hiçbir problem yok ama hücumda eksiklikleri giderilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)