Marcao'nun değerini açıkladı! "Bu paranın altı G.Saray'a ihanettir" /03.11.2021

Sezona beklenen başlangıcı yapamayan Galatasaray, Marcaonun dönüşü ile kendine geldi. Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı polemikten sonra ligde 8 maçlık men cazesını alan Brezilyalı stoper, Avrupa maçlarında ve lige dönüşünde kusursuz bir performans çizdi. Transfer dönemi öncesi de adı sürekli dış basında anılan Marcao, sarı kırmızılı camiaya iyi bir bonservis kazandırabilir. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Marcaonun değeri hakkında konuştu. Dindar, Marcaounu 25 milyon euronun altında bir fiyata satılması Galatasaraya ihanettir. 12-13 milyon eurolar gelmişti ama bu sezon Avrupa ve ligde muazzam oynuyor. Bu Marcaonun ederi 15 milyon euro değil. Bu kadar değerli bir oyuncu için konuşulan bu fiyatları ben düşük buluyorum. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi