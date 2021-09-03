Marcao'ya verilen cezayı yorumladı! "Manidar geldi" /03.09.2021

ASpor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulunan Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi. Bu gelişmeyi değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "UEFA'ya listelerin verileceği gün bu cezanın açıklanması bana manidar geldi. Ben Lazio maçında ilk 11'de bekliyorum. Avrupa'daki maç sonrası bir af bekliyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)