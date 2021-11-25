Marsilya'dan G.Saray'a mesaj! "Olayı tasvir etmiyoruz" /25.11.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya deplasmanında 0-0 berabere kalmıştı. Marsilyayı takip eden bir gazeteci, Galatasaray ile dalga geçen paylaşımlarda bulunmuştu. 5. maç öncesinde Marsilya tarafı gazeteci ile ilgili sarı kırmızılı ekibe bir mesaj yolladı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar o mesajı açıkladı. Dindar, Gazeteci, Galatasarayın sembolü ile dalga geçen paylaşımlar yapmıştı. Bu gazeteci stada gelemeyecek. Bundan dolayı UEFA, Galatasaraya ceza verebilir ama Marsilyalı yetkililer Galatasaray kulübüne mesaj yolladılar. Mesajda Marsilyalı yetkililer bu gazetecinin 5. maçta stada girmemesini istediler. Bu güzel bir olay. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi