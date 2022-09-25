Trabzonsporun yeni transferi Maxi Gomez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, İsmim birçok takımla anıldı. Ancak işin sonunda Trabzonspordayım. Trabzonspora ve Trabzon halkına, bana verilen sevginin karşılığını iyi oyunumla göstermek istiyorum. Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım ancak benim transfer sürecim çok hızlı ilerledi ve onlara Türkiye hakkında soru soramadım. Trabzonsporun bana verdiği fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri TS spor haberi