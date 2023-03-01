Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germainde PSG forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, futbol camiasının bir araya geldiği Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katıldı. Fransız futbolcu, Bu gerçekten büyük bir trajedi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Bu programa katılarak bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim. dedi. İşte o sözler...