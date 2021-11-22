Meler'e o pozisyon için sert sözler! "Maçtaki en büyük hatasıydı" /22.11.2021

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçeye karşı 2-1 mağlup oldu. Dev derbide yine hakem performansı konuşuldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Halil Umut Meleri değerlendirdi. Özcan, Diagnenin düşürüldüğü pozisyon, hakemin maçtaki en büyük hatasıydı. Tisserandın ikinci sarısının ağır olduğunu düşünüyorum. Onu atarken de Diagnenin pozisyonu penaltı olacaktı ama faul verince ortadan kalktı. Dün Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır gibi maç yönetti. Oyunu çok kesti. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi