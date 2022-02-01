Menajeri açıkladı! Rıdvan Yılmaz gidiyor mu? /01.02.2022

Beşiktaşın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz takımdan ayrılabilir. A Spora açıklamalarda bulunan futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Rıdvana Avrupadan teklifler var. Beşiktaş, bunu değerlendirecektir. Rıdvanın hayali Avrupada oynamak. 3 hayali vardı; Beşiktaş, milli forma. Bir hayali daha kaldı. Rıdvanın Beşiktaştan ayrılması durumunda zaten kontrat uzatmakla ilgili bir konu ortadan kalkar. Beşiktaşta kalacaksa da yeni bir formül üretiriz. Rıdvan ve Beşiktaş arasında iki tarafın da mutlu olabileceği bir formül üretiriz. dedi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi