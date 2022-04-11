Mesut F.Bahçe'nin kimyasını mı bozuyor? /11.04.2022

Dev derbide Fenerbahçe sahasında Galatasarayı 2-0 mağlup etti. Süper Ligin 32. haftasında oynanan zorlu mücadeleyi kazanarak lige ikinciliğe yerleşen Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlamak istiyor. Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özil ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan kadro dışı bırakılan Özil hakkında konuştu. Uzundurukan, Fenerbahçe, Mesut Özil ile çok yıprandı. Hocalar da yıprandı. Kadro dışı bırakılmadan önce hep oynasa mı diye soruluyordu. Aldığı ücretle, az çalışmasıyla, ticaretle ilgilenmesiyle Mesut diğer oyuncuları etkiliyordu. Kadro dışı bırakılınca takım birlikte hareket etmeye başladı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi