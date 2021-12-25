Mesut Urgancılar A Spor'a konuştu! "Hukuki boyutlar..." /25.12.2021

Beşiktaşta 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonunda gerçekleşti. 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ile 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi. Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Genel Kuruldan sonra A Spor canlı yayınına katıldı. Urgancılar, Yönetim Kurulu olarak neler yaşadığımızı iyi biliyoruz. Bu süreç henüz tamamlanmadı. Bu işin hukuki boyutları da var. Fikret Ormanın ihracı konusunda Yönetim Kurulu alınan kararı Disiplin Kuruluna sevk edecek. Disiplin Kurulu alacağı kararı tekrar Yöentim Kuruluna belirtecek. İcra konusunda bir şey diyemem çünkü Disiplin Kuruluna etki etmiş olurum. Ondan dolayı konuşmam doğru olmaz. 102 milyon Euroluk istisnai durumun geneline bakmak lazım. Nerede olursa olsun en üst merci Genel Kuruldur. Konuşmanız gereken yer burasıdır. Fikret Orman ve yönetiminin burada olması gerekiyordu. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi