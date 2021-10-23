Mesut'un oynaması yönetime mi bağlı? "Pereira'ya sabredilse..." /23.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. İlk 9 haftayı ikinci sırada kapatan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemi tartışılmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Pereira'ya sabredilmesi gerektiğini söyledi. Kınalı, "Sabredilse Pereira'nın elinde istediği oyunu oynayabilecek oyuncular var. Ama onlardan biri Mesut değil. Ben Mesut'un yönetim ısrarı ile sahaya atıldığını hissediyorum. Ama bu oyun Mesut'a uygun bire oyun değil. En azından fizik olarak. Pereira, FC Sheriff Tiraspol'ün yaptığını yapmaya çalışıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)