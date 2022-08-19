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7/24 Dinle A Spor Metin Öztürk: Mayıslar bizimdir! /19.08.2022
Metin Öztürk: Mayıslar bizimdir! /19.08.2022

Metin Öztürk: Mayıslar bizimdir! /19.08.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Metin Öztürk: Mayıslar bizimdir! /19.08.2022

A Spor 03:48
02

"Anladığım kadarıyla Jesus..." /16.08.2022

A Spor 01:09
03

O gerçeği açıkladı! "Nelsson'un asıl amacı..." /11.08.2022

A Spor 02:02
04

Yasin Kol ile ilgili olay sözler! "Eleştirilecek bir yanı yok" /17.08.2022

A Spor 01:44
05

"F.Bahçe'ye rakip olamaz" /18.08.2022

A Spor 17:07
06

Flaş yorum! "Teşekkür etmek lazım" /15.08.2022

A Spor 00:21
07

"Büyük takımda oynamak çok farklı!" /14.08.2022

A Spor 01:43
08

Çaprıcı Jesus yorumu! /19.08.2022

A Spor 01:01
09

"Bu sene yapılan en iyi transferlerden!" /13.08.2022

A Spor 00:24
10

G.Saray'ın istediği Belotti için flaş sözler! "Bambaşka bir oyuncu" /12.08.2022

A Spor 01:18
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