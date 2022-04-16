Metin Öztürk'ü böyle eleştirdi! "Yakışıklı bir davranış değil" /16.04.2022

Galatasarayda idari olarak ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi, 30 Nisanda seçim kararı aldı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, seçime gidecek sarı-kırmızılı takımda başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkü değerlendirdi. Akcan, İki başkan adayı da Domenec Torrentle devam etmek istemiyor, içeriden bize gelen bilgilerden biliyoruz. Biz şu ismi istiyoruz diye değil, daha önce kendileriyle görüşmeleri lazım. Nuri Şahinin adı geçti ve kendisiyle konuşulmadığı ortaya çıktı. Bu yakışıklı bir davranış değil. şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri GS spor haberi