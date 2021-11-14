Milli futbolcuya sert sözler! "Anadolu'da oynasa kadroya alınmaz" /14.11.2021

Milli Takım sahasında Cebelitarıkı 6-0 yendi ve 2022 Dünya Kupası için avantajı ele geçirdi. Son maçında Karadağ ile oynayacak olan Milliler, en kötü ihtimalle playoff turuna kalmak istiyor. Stefan Kuntzun açıkladığı kadroda beklenen birçok isim çağrılmazken, beklenmeyen bazı isimler de kadroya dahil olmuştu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu isimlerden birisinin Kenan Karaman olduğunu söyledi. Uçul, Oyuncuların birlikte oynama alışkanlıkları gelişsin diye bir Milli Takım kadrosu olmalı. Ama kendi takımlarında da oynamalılar. Kadroya baktığımızda Kenan Karaman var. Beşiktaşta ne kadar oynuyor Kenan. Zamanında iyiydi Kenan ama şu anda Kenandan daha iyi 3 oyuncu bulurum. Anadoluda oynasa Milli Takım kadrosuna çağrılmazdı. dedi. | Milli Takım haberleri